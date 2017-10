Spal-Genoa 1-0



Gomis 7: altra grande prova per il portiere senegalese che ad inizio partita salva il risultato con un grande intervento



Salamon 6,5: salta su tutti i palloni e gioca, nel complesso, una buona gara



Vicari 6: tornava titolare dopo l'errore con il Sassuolo. Concentrato



Felipe 7: gioca una partita perfetta in difesa e fa partire l'azione del gol



Lazzari 6,5: si sacrifica per la squadra e sventa un contropiede avversario con una spaccata decisiva



Schiattarella 5,5: ci si aspetta sempre la giocata da lui, oggi on c'è stata



(dal 54' Mora 6: il capitano entra a partita in corso e fa vedere che per la salvezza è pronto a dare tutto)



Viviani 6,5: sfiora il gol su punizione e gestisce bene la sfera ogni qualvolta se la ritrovi tra i piedi



Schiavon 6: un allenatore in campo che può fare comodo alla Spal per la sua intelligenza tattica



Mattiello 7: macina chilometri per novanta minuti e regala anche grandi tocchi di classe e personalità



Antenucci 7,5: un gol bellissimo e tanto tanto lavoro per tutta la squadra. Grande prestazione



(dall'84' Borriello sv)



Paloschi 6,5: lotta in mezzo alla difesa genoana e regala l'appoggio per il vantaggio di Antenucci



(dal 77' Costa 6: per proteggere il risultato gioca tredici minuti di grnade intensità





All. Semplici 8: rinuncia alla certezza della palla a terra nella prima frazioen di gara, crecando di sfruttare maggiormente il dialogo tra le due punte sui lanci lunghi. Ha ragione e vince. Bravo