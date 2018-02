Meret 6.5: non impeccabile con i piedi, ma tra i pali dimostra che il futuro è dalla sua parte



Salamon 6: ordinato quanto basta per non sfigurare nel pomeriggio dove gli attaccanti del Napoli non creano i soliti problemi. Nei minuti finali perde lucidità e si fa anche ammonire



Felipe 5.5: l'esperienza gioca un ruolo determinante su Mertens: commette un'unica ingenuità che costa una punizione che lo stesso Mertens non concretizza per una questione di millimetri



Vicari 5: tra i tre centrali è quello più sollecitato e non sempre riesce, in combinata con Dramé ad esser perfetto



Lazzari 5: si vede pochissimo in fase di spinta, impegnato come è a fare il quinto a sinistra, perdendo gran parte della sua funzione in campo



Viviani 5.5: si vede, ovviamente, molto meno della gara d'andata ma la squadra fa passare da lui ogni pallone



Schiattarella 6: da napoletano ci mette tanto impegno per fronteggiare la squadra che porta nel cuore, prestazione sufficiente



Grassi 6.5: ci teneva a far bella figura lui che è di proprietà del Napoli. Ed è anche riuscito nell'intento, con una performance di qualità e quantità (dal 75' Floccari sv)



Dramè 4.5: il peggiore dei suoi, sbaglia il posizionamento in diverse circostanze, non si spinge mai lasciando tanto campo al Napoli. Giustamente sostituito dopo un'ora di gioco (dal 62' Costa 5.5: limita i danni rispetto al compagno)



Kurtic 5.5: prova qualche strappo ma può poco, predicando nel deserto dell'attacco ferrarese



Antenucci 5.5: tanto impegno, un paio di conclusioni e può davvero poco altro (dall'82' Paloschi sv)



All. Semplici 6: esce sconfitto ma la sua Spal ha dato segnali di risveglio che potrebbero consentirgli di salvare la panchina