Spal-Chievo Verona 0-0



Meret 6: salvato da un palo non corre grandi rischi



Cionek 6: difensivamente ordinato, pecca nell'impostazione, ma ha la più grande occasione della partita



Vicari 6,5: spende un giallo ad inizio partita, ma nel finale è decisivo su Pucciarelli



Felipe 6: grande sacrificio per il brasiliano che si spinge spesso anche in avanti



Lazzari 5,5: quando accelera è imprendibile, ma cade nella trappola del nervosismo e non è mai incisivo



Kurtic 6: di testa le prende tutte, sbaglia qualcosa negli ultimi passaggi ma nel complesso una buona gara di quantità



Viviani 6,5: in regia gioca tutti i palloni che gli passano tra i piedi con molta sicurezza, esce stremato



(dal 74' Schiattarella 5,5: entra bene, ma si perde nel finale sbagliando palle importanti)



Grassi 5: anonimo, non riesce a mettersi in luce in una serata dove la sua qualità poteva fare la differenza



Mattiello 5,5: grande spinta sull'out di destra eppure nel finale rischia con un passaggio in orizzontale da brividi



(dal 90' Schiavon sv)



Antenucci 5,5: riesce a domare tanti palloni nel primo tempo, ma nella ripresa esce praticamente dal campo



Paloschi 5,5: non incide contro la sua ex squadra e dopo un'ora abbandona il campo



(dal 61' Bonazzoli 6: molto grintoso, recupera anche in fase difensiva)





All. Semplici 6: trova un Chievo organizzato che si schiera a specchio, la paura di perdere tiene la partita sull'equilibrio del fischio d'inizio