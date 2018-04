Spal-Roma 0-3



Meret 6,5: prende tre gol, ma ne evita altri tre. Esce per un problema alla spalla, speriamo nulla di grave



(79' Gomis sv)



Cionek 4: perde una palla che regala il vantaggio agli ospiti e non brilla come nelle ultime uscite. Da ritrovare al più presto



Vicari 4,5: prende un giallo su Schick in apertura e anticipando Strootman trova un'altra autorete



(dal 38' Grassi 5: entra e va a finire sulla sinistra, poi riportato in mezzo ai cinque sulla mediana. In confusione finisce con grande nervosismo)



Felipe 4,5: inizia con molti errori e finisce lasciando a Schick il colpo di testa del ko



Lazzari 5,5: solita grande corsa tutta cuore e polmoni, ma la fase difenisva anche per lui non è la migliore. Il più coraggioso



Everton Luiz 5: un giallo in apertura con un fallo molto brutto, per il resto condivide la confusione con i compagni



Schattarella 4,5: primo tempo da incubo per lui, tanti errori che non permettono alla Spal di girare



(dal 46' Simic 5,5: entra nella ripresa per ristabilire la difesa a tre, sbaglia meno dei compagni di reparto ma cambia poco)



Kurtic 4,5: senza grinta e completamente assente, un passo indietro dopo le ultime gare



Mattiello 5: inizia con un buon piglio, poi soffre tutta la partita Pellegrini e Bruno Peres, quando entra Under le cose peggiorano



Antenucci 5: protesta per un rigore iniziale, poi non si vede più e non arriva su nessuno pallona



Paloschi 5,5: ha la più grande occasione della partita estense, ma trova Alisson. Ha dato tanto, ma è stato cercato pochissimo





All. Semplici 5: la difesa tre balla, passa a quattro e peggiora le cose, quindi torna a tre, ma la Roma dilaga in 7 minuti e chiude la gara. Testa a Verona.