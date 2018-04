Hellas Verona-Spal 1-3



Gomis 6: non ha alcuna colpa sulla rete di Valoti, per il resto se la cava senza troppi problemi.



Cionek 5: giornata complicata per il difensore brasiliano naturalizzato polacco. In occasione del gol del Verona si perde completamente l'inserimento da dietro di Valoti e fatica spesso a contenere le sortite di Matos.



Vicari 6: soffre più del previsto la fisicità di Petkovic nella prima parte di gara. Poi però ritrova fiducia e guida la difesa con ordine nella ripresa.



Felipe 7: spesso si fa prendere in mezzo da Petkovic e Cerci nei primi minuti di gioco. Cresce dalla mezzora in avanti e nella ripresa trova in girata il gol del sorpasso che può valere un'intera stagione. Leader.



Lazzari sv: parte con buona personalità, ma si fa male quasi subito al ginocchio destro ed è costretto al cambio. Sfortunato



(dal 12' Costa 6,5: entra subito benissimo in partita. Un suo cross propizia la rete del pareggio e nella ripresa spinge dal primo all'ultimo minuto con buona qualità.



Grassi 6: discontinuo e a tratti timido, gioca comunque una partita onesta di corsa e sacrificio.



Everton Luiz 6: si trova spesso a dover rincorrere i centrocampisti gialloblù e ingaggia un duello personale con Romulo. Nella ripresa prende in mano il centrocampo dettando i tempi di gioco della sua squadra.



Kurtic 6,5: 90' di lavoro sporco tra le linee coronati dalla rete nel finale che suggella la vittoria dei ferraresi e tiene vivissime le speranze di salvezza.



Mattiello 6,5: parte largo a sinistra, ma dopo l'infortunio di Lazzari viene dirottato a destra. Disputa una gara di personalità spingendo molto in fase offensiva e ripiegando con ordine dietro. Concentrato.



Antenucci 6: non era al meglio e lo si è visto. Nel primo tempo combina molto poco, cresce nella ripresa dove smista qualche buon pallone e apre gli spazi agli inserimenti dei centrocampisti.



Floccari 5,5: nella prima frazione si muove parecchio ma non riesce mai a concludere efficacemente verso la porta di Nicolas. Nella ripresa combina pochino, tenace ma molto macchinoso.



(dal 68' Paloschi 6: l'ex Chievo entra subito bene in partita in uno stadio che conosce molto bene. Non incide nel risultato ma da nuova linfa all'attacco spallino.





Semplici 6,5: la sua squadra parte male, molto contratta e disattenta. L'autogol di Fares però cambia tutto e il secondo tempo è un monologo a tinte biancazzurre. Rimonta completata con merito. Bravo.