Spal-Lazio 2-5



Gomis 6: non può nulla sulla goleada subita e riesce a salvare il possibile



Salamon 4,5: Luis Alberto lo ipnotizza, Immobile gli scappa via, subisce un duro colpo e abbandona la gara ad inizio ripresa. Da rivedere.



(dal 46' Rizzo 6: entra in campo con il piglio giusto, regala una giocata splendida, ma può poco da solo)



Vicari 4: non riesce a chiudere mai sugli inserimenti dei biancocelesti ed è responsabile su tre dei cinque gol laziali. Giornata da dimenticare



Felipe 5,5: è l'unico che si salva della retroguardia spallina, anche se è difficile dire buona gara quando si prendono cinque reti, quattro in un tempo solo



Lazzari 6,5: il migliore della Spal. Corre, come al solito, per novanta minuti; si adegua alla difesa a 4 e riesce a contenere Lukaku mettendolo in difficoltà in fase offensiva



Schiattarella 5,5: inizia bene la gara, mantiene bene, ma nel finale si perde e sbaglia molto



Viviani 5,5: Leiva è troppa roba per il classe 92. L'impegno c'è, ma anche gli errori sono molti e nel finale ci si mette anche il palo.



(dal 73' Costa 6: torna in campo al "Mazza" ed è una buona notizia in questa giornata storta)



Grassi 5: fisicamente troppo gracile per resistere a Parolo che lo annichilisce per tutti i novanta minuti di gioco



Mattiello 5: corre molto, ma lo fa a vuoto. Non è mai pericoloso in fase offensiva e permette al suo diretto avversario, Basta, di crescere di minuto in minuto



(dall'84' Bonazzoli sv)



Paloschi 4,5: si divora il gol del possibile 3-3 e nulla più. Assente



Antenucci 7: con la fascia da capitano al braccio prova a caricarsi tutta la squadra sulle spalle, purtroppo non basta la sua doppietta per evitare il tracollo





All. Semplici 5: oggi la Spal ci ha provato è vero, è stata anche sfortunata in alcuni frangenti, ma il tridente difensivo si è sgretolato in soli 45 minuti. Bisogna sicuramente intervenire sul mercato e registrare al più presto il reparto difensivo