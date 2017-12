Roma-Spal 3-1



GOMIS 5,5: Gli arrivano pericoli da ogni zolla dell’Olimpico. Si oppone come può, senza miracoli ma con la giusta reattività per evitare l’imbarcata. Qualche colpa sul gol di Pellegrini. Alza bandiera bianca.



CREMONESI 5: Tenere a bada questo El Shaarawy non è facile, ma spalancargli la porta di casa si è rivelato fatale. Migliora nella ripresa quando i giochi però ormai sono finiti.



VICARI 5: Fa quel che può per arginare lo tsunami Dzeko. Quando vede che le cose si mettono male spazza in tribuna senza pensarci su due volte. Affonda contro una nave da guerra



FELIPE 4: Non fa nemmeno in tempo a tirarsi su i calzettoni che Abisso lo espelle con la Var per un fallo da ultimo uomo su Dzeko. Un’ingenuità enorme dopo soli 9 minuti che inguaia la Spal.



LAZZARI 4,5: Perde ingenuamente il pallone dal quale nasce il 2-0. E in generale sembra troppo molle contro il centrocampo romanista.



RIZZO 5: Passa più tempo a cercare di arginare l’uragano provocato da Kolarov ed El Shaarawy che a cercare di offendere. Finisce inghiottito, ma non perde dignità.



VIVIANI 6: Nello stadio che lo ha visto esordire in A prova a farsi rimpiangere. Ce la mette tutta e realizza il gol della bandiera in modo rocambolesco: prima segna il rigore che Abisso fa ripetere, poi sbaglia il cucchiaio ma ribatte in porta sulla respinta di Alisson.



GRASSI 4,5: Segue Strootman, ma finisce per essere inseguito e acchiappato. Gara timida e difficile, impossibile dopo l’espulsione di Felipe. Fallo da arancione al 65’ quando sforbicia Gerson a metà campo.



(70’ SCHIAVON 5: venti minuti anonimi)



MATTIELLO 5: Non dà segni di vita per 45 minuti. Nella ripresa mette più coraggio, ma senza brillare e senza rischiare.



PALOSCHI 5,5: Prova a dare un senso alla serata della Spal dopo 3 minuti con un colpo di testa che finisce di poco alto. Ha poche altre occasioni, ma se non altro prova ad alzare un po’ il pressing.



(78’ BORRIELLO ng: entra da ex, tra i fischi. Forse per i tanti gol da ex. Stasera non è aria però)



BONAZZOLI ng: Venti minuti di nulla prima del cambio obbligato dall’espulsione di Felipe.



(20’ MORA 6: Corre a dare un po’ di energia e protezione, e rimedia pure un rigore. Di uno come lui la Spal avrebbe sempre bisogno).



SEMPLICI 5: Di semplice questa partita ha ben poco soprattutto dopo il rosso a Felipe. La sua Spal subisce senza reagire contro una squadra enormemente più forte di lei. Le gare da vincere, o da provare a vincere, sono altre.