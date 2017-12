Benevento-Spal 1-2



Gomis 6,5: è decisivo su D'Alessandro nel primo tempo, quando in uscita bassa ferma la corsa dell'esterno giallorosso, ma soprattutto nella ripresa quando respinge una punizione ben indirizzata di Cataldi



Lazzari 6: non ha il solito spunto né la consueta vivacità, ma la sua prova è comunque sufficiente perché riesce a tenere fino alla fine in apprensione Di Chiara



Salamon 6,5: non ne fa passare una, o con le buone o con le cattive. Fatto sta che riesce a essere sempre efficace in ogni intervento



Vicari 6,5: nel primo tempo salva i suoi con un intervento fondamentale su D'Alessandro. Per il resto della gara controlla abbastanza agevolmente gli attaccanti del Benevento



Cremonesi 5,5: è sembrato quello più impacciato, non solo per l'autogol che regala il momentaneo vantaggio ai padroni di casa



Mattiello 7: grande partita dell'esterno scuola Juve che non si limita a tenere Ciciretti e Letizia, ma si spinge in avanti con continuità, tra l'altro con buoni risultati



Schiattarella 7: è l'anima della Spal, l'uomo ovunque che tampona quando c'è da tamponare e inventa quando c'è da inventare: suo l'assist per il momentaneo pari di Floccari



(dal 76' Mora 6: entra nel momento in cui agli estensi serve sostanza e assolve in pieno il compito)



Viviani 6,5: regia lucida e puntuale. Raramente sbaglia un pallone



Grassi 5,5: insieme a Paloschi, uno dei peggiori in campo della Spal



Paloschi 5: poco incisivo, ma anche poco presente. Si vede solo in occasione di un gol annullato per fuorigioco di Schiattarella



(dal 63' Antenucci 6,5: ci mette un minuto per mettere la sua firma sul match, ispirando l'azione che porta al pari con tocco sontuoso)



Floccari 7,5: due gol, un altro sfiorato e la solita prestazione fatta di sacrificio e iniziativa. Che cosa chiedere di più?



(dall'83' Schiavon sv)





All.: Semplici 7: vince una partita complicata, diventata ancora più difficile dopo lo svantaggio. Ma la sua truppa reagisce da grande squadra e alla fine raccoglie tre punti fondamentali per restare in scia delle dirette concorrenti alla salvezza