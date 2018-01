Udinese-Spal 1-1



Gomis 5: tutto suo il gol del vantaggio dell'Udinese



Cionek 6: l'Udinese predilige attaccare sull'altro lato e questo va a suo vantaggio.



Vicari 5,5: impalla Gomis sulla conclusione a rete di Samir, poi rischia la clamorosa autorete nella ripresa.



Felipe 6: prova piuttosto sicura contro i suoi ex compagni.



Lazzari 6,5: dalla sua parte arriva una buona spinta anche se soffre Pezzella.



Kurtic 6: per essere la prima non male, ma le punte statiche non gli consentono spazi per le giocate.



Viviani 6: tra i più attivi dei suoi trova diverse volte spazio di manovra in mezzo al campo.



(78' Schiattarella s.v.)



Grassi 6: fa soffrire più del solito la mediana friulana che va spesso in difficoltà.



Mattiello 6,5: se Stryger non si vede quasi mai il merito è sicuramente suo.



(90' Dramè s.v.)



Floccari 6,5: non riesce mai a mettere in difficoltà la retroguardia friulana nella prima frazione, nella ripresa mette in rete la prima palla buona.



Antenucci 6: poco movimento e scambio con il compagno di reparto, si rifà nnell'occasione della rete con l'assist al compagno.





All. Semplici 6: la squadra è messa bene in campo e non si perde mai.