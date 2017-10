Bologna-Spal: 2-1



Gomis 6: non ha colpe sui gol mentre per il resto si fa trovare pronto.



Salamon 5: non è semplice fermare Di Francesco e Palacio ma lui sicuramente potrebbe fare di più. Tra l'altro, suo l'autogol.



Vicari 5.5: il migliore del pacchetto arretrato ma comunque sempre in difficoltà contro il suo avversario.



(dal 70’ Mattiello 5: Semplici lo inserisce per ridisegnare l’assetto tattico ma da subentrante non sposta gli equilibri).



Felipe 5.5: la sua lunga esperienza in Serie A lo aiuta ma nonostante questo per lui non è un pomeriggio facile. Palacio infatti è sempre pronto a creargli problemi.

Schiattarella 5.5: nella prima frazione di gioco il centrocampo gira anche grazie a lui. Il compitino però non basta.



Viviani 6: giocatore conosciuto dai rossoblù, assicura ordine in mezzo al campo e basta.



Mora 6: il cuore della squadra ferrarese, lotta e ci crede ma purtroppo non basta.



(dal 56’ Rizzo 5: nulla da segnalare, si fa vedere poco e niente).



Costa 5.5: costringe Mbaye a marcarlo stretto, l’energia non gli manca.



Paloschi 5.5: la più grande occasione per la Spal arriva dai suoi piedi ma si fa trovare impreparato e spreca malamente.



(dal 56’ Borriello 5: entra in campo e si fa subito ammonire. Non un grande approccio).



Antenucci 6.5: ci mette impegno e costanza, tanto da riaprire i giochi sul finale grazie al suo gol.



All. Semplici 5.5: i suoi partono bene ma si sciolgono come neve al sole in breve tempo.