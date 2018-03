Genoa-Spal 1-1

Meret 7: si supera sul primo rigore di Lapadula, si ripete diverse volte nel corso della gara dimostrando che quanto di buono si dice sul suo conto non è affatto eccessivo.



Cionek 5,5: la difesa spallina balla parecchio e lui partecipa alle danze

Vicari 4: prova a limitare i danni causando il rigore del vantaggio rossoblù. Ma di fatto la sua scelta si rivela sbagliata, rimediando in un sol colpo gol ed espulsione.

Felipe 6: il più esperto della retroguardia ferrarese è, forse non a caso, anche il meno peggio. Mette un paio di pezze provvidenziali.

Lazzari 7: nobilita un pomeriggio di sacrificio e corsa capitalizzando con freddezza nordica il regalo di Bertolacci.

Luiz 6,5: qualche amnesia di troppo in mezzo al campo potrebbe costare caro ai suoi compagni. Però salva un gol fatto.

Schiattarella 6: corre avanti e indietro finoltre il 90', tappando falle e cercando di far ripartire l'azione.

Grassi 5,5: nulla di trascendentale per un ragazzo che fino ad un paio di stagioni fa sembrava avere le stigmate del predestinato.

Costa 6 : rispetta le consegne di Semplici pensando più a coprire che non ad offendere.

Paloschi 6: l'espulsione di Vicari lo costringe a sacrificarsi più di quanto non faccia solitamente. Soldatino prezioso.

(dal 70' Floccari 6: chili, centimetri ed esperienza nel finale per far rifiatare i compagni)

Antenucci 6: resta a secco ma dimostra ancora una volta di avere i mezzi per poter dire la sua in Serie A. Fa reparto praticamente da sola per quasi un'ora.

(dall'83' Vitale SV)

All. L. Semplici 7,5: allunga la striscia positiva, portandola a cinque, nonostante dopo mezzora la gara sembri compromessa. Invece la sua Spal riesce a strappare un punto d'oro in rimonta, lottando con le unghie e con i denti.