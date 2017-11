Spal-Fiorentina 1-1



Gomis 6: un grande intervento su Babacar, per il resto ordinaria amministrazione



Salamon 6: buon primo tempo del difensore polacco costretto ad uscire dopo una brutta caduta all'inzio delle ripresa



(dal 46' Oikonomou 5: in 45 minuti riesce a collezionare due gialli per lasciare i compagni in dieci)



Vicari 5,5: deve ritrovare la sicurezza delle prime partite, soprattutto palla al piede



Felipe 7: il migliore della difesa spallina e della partita, non sbaglia nulla



Lazzari 5,5: inizia bene, difende benissimo, ma nella finale sciupa due ottimi contropiedi



Schiattarella 6: intelligenza e sacrificio a disposizione della squadra, dovrebbe essere più incisivo dalla distanza, ma calcia poco verso lo specchio



Viviani 6: fa il suo dovere e sradica palloni agli avversari, dalla sua punizione arriva il gol del vantaggio



Grassi 6,5: una grande prestazione per lui. Molta attenzione difensiva che gli permette di non essere mai superato, qualche piccola pecca in impostazione.



(dal 77' Schiavon sv)



Mattiello 6: soffre Gaspar ma lo contiene, nel finale vede il suo destro respinto da Astori a pochi cenitmetri dal gol



Borriello 5: non sembra ancora inserito nei meccanismi di Semplici, prova a lottare ma è poco incisivo



(dal 57' Floccari 6,5: il suo rientro è la nota positiva, con lui in campo le due punte giocano bene tra loro e diventano pericolose in contropiede



Paloschi 7: un cuore enorme per questo ragazzo che sblocca la partita di rapina, alla Pippi Inzaghi





All. Semplici 6: si riaffida al 3-5-2 e fa bene, forse poteva passare a 4 in difesa prima di prendere il gol del pareggio, ma la strada è quella giusta. Bisogna saper soffrire.