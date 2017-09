Spal-Napoli 2-3



Gomis 6,5: il portiere seneglaese prende 3 gol ma riscatta pienamente l'errore di mercoledì sera con il Milan. Nonostante le reti compie almeno tre interventi decisivi che tengono viva la sua squadra nei momenti di maggiore difficoltà. Promosso



Salomon 5,5: fa quel che può contro un attacco spaventoso che non gli regala un momento di respiro. Il primo pallone per organizzare la manovra passa quasi sempre dai suoi piedi e il polacco sa gestirlo, peccato che il gol decisivo di Ghoulam arrivi dalla sua parte a causa di una distrazione fatale.



Vicari 7,5: il migliore in campo. Il difensore centrale, colonna del tridente difensivo biancoazzurri, gioca una partita suntuosa contro uno degli attaccanti più in forma del momento. Sempre attento si permette anche il lusso di qualche uscita palla al piede da vero campione. Un gigante.



Felipe 6,5: contro il tridente di Sarri è davvero difficile eppure l'esperienza del brasiliano è fondamentale. In fase di palleggio, quando viene interpellato, fa sempre il suo compito non temendo il pressign forsennato degli avversari.



(dal 66' Vaisanen 5: entrare a partita in corso e trovarsi Callejon davanti non è semplice ed infatti si perde lo spagnolo in occasione dell'1 a 2. Deve sicuramente migliorare, ma c'è tanto talento in questo ragazzo)



Lazzari 5,5: contro la velocità degli esterni il numero 29 spallino non può fare nulla. Dovrebbe essere l'arma in più nei tentativi di ripartenza, ma il suo pensiero fisso è Lorenzo Insigne e l'ala veneta rimane schiacciata nel reparto difensivo senza creare mai pericoli in attacco



Schiattarella 7: aveva promesso il gol contro la suqadra della sua terra e al 13' infila una rasoiata che trafigge Reina e porta avanti la Spal. La gioia dura meno di un minuto, ma Schiattarella da tutto quello che regalando anche un recupero difensivo su Insigne e Mertens davvero strepitoso.



Viviani 7: il centrocampista romano emerge in una partita difficilissima e gestisce bene una gran quantità di palloni. Si regala il gol del momentaneo pareggio con una splendida punizione che Reina non vede neanche partire. Dev ripartire da questa prestazione per trovare continuità.



Mora 5: come a San Siro il capitano della Spal non è preciso nel disimoegno difensivo, troppo sufficiente, e regala ad Inisgne il gol del pari. Per il resto della sua gara sembra un pò sulle gambe, ma come sempre lotta finchè non viene sostituito.



(dall'81' Rizzo sv)



Costa 6,5: Callejon è un cliente scomodo dovendo pensare anche alle scorribande di Hysaj, ma Filippo Costa se la gioca a viso aperto e gioca una grande partita. Come Lazzari è torppo impegnato nella fase difensiva e non riesce a spingere come dovrebbe pur provando più di una volta ad arrivare sul fondo per crossare al centro.



Antenucci 6: Maksimovic non lo prende mai nel primo tempo e il numero 7 riesce anche ad apparecchiare per il destro del vantaggio di Schiattarella. Dopo una grand eprima frazione cala nel secondo tempo e si assenta dalla gara. Molto meglio di Palsochi nel fare il lavoro di seconda punta.



Borriello 5,5: con Antenucci sembra trovarsi meglio e riesce spesso a dialogare con il compagno di reparto anche se c'è da registrare ancora qualche movimento. Ha una buona occasione nel primo tempo sull'assist di Costa, ma prova a superare Reina e tocca la sfera con la mano. Impreciso.



(dall'86' Paloschi sv)



All. Semplici 7: il mister toscano prepara alla perfezione la gara contro il grande Napoli di Sarri. Sfiora l'impresa, ma quella di stasera è la più bella Spal vista fino a questo momento per personalità e concentrazione. Ora si pensa alla sfida decisiva di domenica con il Crotone.