Spal-Cagliari 0-2



Gomis 7: incolpevole sulle due reti evita, con due grandi uscite, il 3-0 nei minuti finali



Vaisanen 5: Parte bene, poi viene sovrastato dalla forza di Pavoletti



(dall'81' Bonazzoli 5,5: ha una buona occasione, ma non riesce a segnare)



Vicari 5: giornata difficile per il pilastro spallino, anche in fase di palleggio



Salomon 4,5: nella giornata difficile della difesa biancoazzurra è il più in difficoltà, lascia lo spazio libero per il destro di Joao Pedro che chiude l'incontro



Lazzari 6: percorre come sempre tantissimi chilometri ed è l'unica spina nel fianco della difesa avversaria



Schiattarella 6,5: gioca benissimo tutti i palloni che capitano nei suoi piedi, il migliore dei suoi



Viviani 5: giornata no per l'ex Bologna che non riesce mai a superare l'ottima marcatura messa su di lui



Mora 5,5: il capitano lotta ancora una volta per tutti i 90 minuti e nel finale rimedia un giallo sciocco per nervosismo



Costa 5: tanta corsa eppure non riesce mai a crossare un buon pallone per le due punte



(dall'81' Mattiello sv)



Paloschi 5,5: lotta molto di più rispetto alla scorsa partita, ma sciupa una grande occasione per pareggiare e si fa murare dalla difesa sarda.



(dal 63' Antenucci 5: messo in campo per provare a rimontare la partita regala solamente una rovesciata per i fotografi)



Borriello 5,5: una partita speciale per lui nella quale dimostra tutto il suo impegno, ma non riesce mai ad essere pericoloso





All. Semplici 6: la sua squadra c'è, ottimo possesso palla e buone idee però c'è ancora da registrare qualcosa nel reparto difensivo