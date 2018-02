Spal-Milan 0-4



Meret 4,5: perde la sfera sul raddoppio rossonero e condanna i suoi ad una sconfitta che con il passare dei minuti diventa pesantissima



Simic 4,5: l'esordio al Mazza non è dei migliori, Calhanoglu lo supera sempre ed è costantemente in difficoltà anche in fase di impostazione



Salamon 4: Cutrone il suo incubo peggiore, non riesce mai a contrastare la furia del numero 63 e la difesa fa acqua da tutte la parti



Felipe 4,5: fatica già dai primi minuti a prendere le misure a Suso che con lo spazio libero a disposizione diventa imprendibile per la retroguardia biancoazzurra



Lazzari 6,5: da premiare per l'impegno e le cavalcate che lo eleggono come migliore in campo dei suoi, è l'unico che ha lo spirito giusto per lottare



Everton Luiz 5: altro esordio da rivedere davanti al proprio pubblico, sembra spaesato e ad inizio ripresa lascia spazio ad un attaccante per cercare il pareggio



(dal 50' Paloschi 5: prestazione anonima dell'atteso ex che non riesce a giocare nemmeno un pallone)



Viviani 4: ha l'occasione per il pareggio e colpisce il palo, sfortunato sì, ma colpevole del terzo gol di Biglia con un pallone perso in maniera orribile



Grassi 5,5: con Mattiello e Felipe fatica in fase difenisva sull'asse destro del Milan, in avanti ha delle ottime qualità, ma è troppo fragile



(dal 62' Schiattarella 5: entra in campo per duettare con Lazzari, ma Cutorne fa due a zero ed esce di scena accumulando solo nervosimo)



Mattiello 5: sul raddoppio perde completamente il tempo sul dribbling di Suso concedendogli il sinistro in area di rigore. C'è l'impegno, ma poca concentrazione



(dall'84' Dramè sv)



Kurtic 4: doveva essere l'innesto in più per raggiungere la salvezza ed invece non ne azzecca una. Completamente fuori dal gioco



Antenucci 6: il capitano va premiato perchè è l'unico che prova a concludere verso Donnarumma pur giocando per 50 minuti completamente solo, senza alcun supporto





All. Semplici 5: si giocava molto in questa partita, ma i suoi ragazzi non hanno affrontato bene la gara. Ancora una volta partenza e gol subito che pesano sulla classifica, perchè l'impresa è ardua e partire sempre così rende il tutto più difficile