Spal-Torino 2-2



Gomis 6: nei primi dieci minuti subisce due gol da Iago Falque ma in entrambe le occasioni le responsabilità sono più della difesa che sue.



Salamon 5: la partita per la Spal si era messa già male dopo appena diciassette secondi, lui la rende ancora più complicata facendosi portare via il pallone da Baselli davanti alla propria area di rigore. Il centrocampista del Torino può così dare il via all'azione dello 0-2.



Vicari 6: è il migliore del terzetto difensivo schierato da Semplici. Non gioca una partita indimenticabile ma, per lo meno, non commette gli stessi gravi errori che compiono i suoi compagni di reparto.



Cremonesi 5: spesso pasticcione e distratto. Sbaglia molto e dai suoi errori nascono alcune azioni pericolose del Torino. Anche l'ammonizione che riceve nel primo tempo è figlia di un suo errore:



Lazzari 6: sulla propria fascia di competenza spinge con una buona continuità. Non sempre è preciso al momento di crossare il pallone nell'area avversaria, ma costringe Molinaro a non alzare troppo il proprio raggio d'azione.



Schiattarella 7: è uno degli ex della partita, essendo cresciuto proprio nelle giovanili del Torino, ma è soprattutto tra i migliori in campo della Spal, non sbaglia mai una giocata e nel primo tempo solo uno straordinario Sirigu gli nega la gioia per il gol.



(dall'81' Mora: sv)



Viviani 7,5: la punizione con cui a fine primo tempo batte Sirigu riaprendo la partita è un autentico capolavoro; manda il pallone a fil di palo, proprio dove il portiere granata non può arrivare. Al 94' salva il risultato con un intervento sulla linea.



Grassi 6,5: ha il grande merito di procurarsi il calcio di rigore che permette ad Antenucci di realizzare la rete del 2-2. Dopo un avvio di partita un po' sottotono, man mano che passano i minuti riesce a mostrare tutte le proprie qualità.



Mattiello 6: sicuramente meglio in fase offensiva che in quella difensiva dove, soprattutto nel primo tempo, non riesce a prendere le misure a Falque e ad aiutare come dovrebbe Cremonesi.



Floccari 6: prestazione generosa da parte del numero 10 della Spal che mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Lotta, corre e fa molto lavoro sporco. Nel secondo tempo, poco prima del gol di Antenucci, lascia il campo a Paloschi.



(dal 66' Paloschi 6: non tocca molti palloni ma il suo impatto nel match è buono)



Antenucci 7: nel primo tempo lo si vede poco ma nella ripresa, quando la Spal inizia a spingere e ad alzare il proprio baricentro, anche il numero 7 riesce a entrare maggiormente nel vivo del gioco e, al 69', realizza su calcio di rigore il gol dell'ex, quello del 2-2.



(dall'86' Borriello: sv)





All. Semplici 6,5: la sua Spal non inizia certo la partita come si augurava, ma ha il merito di saper riavvivare la squadra nell'intervallo. Quella che si vede nel secondo tempo è tutta un'altra Spal, una squadra che riesce a esprimere un buon calcio oltre che a trovare anche il gol del 2-2.