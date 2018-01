Il presidente della Spal Walter Mattioli commenta la sconfitta con la Lazio e annuncia nuovi colpi di mercato in arrivo: "Dispiace perdere così in casa, ci stà la sconfitta con la Lazio ma non così come è maturata - riporta Estense.com - Ne ho parlato col mister e col direttore sportivo, ancora una volta sono mancate grinta e attenzione in difesa. Resto convinto che la Spal si salverà anche perché abbiamo un pubblico meraviglioso. Mercato?Stiamo cercando e facendo valutazioni anche in base a ciò che offre il mercato. Per tanti giocatori non è solo una questione di soldi ma anche di progettualità, ci pensano prima di spostarsi da squadre di vertice per venire a lottare per la salvezza. Alcuni obiettivi li abbiamo nel mirino da tempo e già contro l’Udinese ci sarà qualche volto nuovo, dobbiamo essere bravi in queste ultime scelte".