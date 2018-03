Alex Meret, portiere della Spal, ha parlato a Premium Sport: "La salvezza è difficile ma lavoriamo per questo, partita dopo partita. Buffon è un modello per i portieri della mia epoca e di quella passata. Adesso, però, sappiamo il peso dei punti delle prossime gare e faremo di tutto per strapparne alla Juventus.



L'Italia? Sono stati mesi difficili, ho dovuto operarmi altrimenti non avrei superato il problema. Poi è andato tutto bene. Ora sono nel giro delle Nazionali giovanili da tempo, ho avuto la fortuna di essere anche con Ventura in occasione della gara contro l'Albania".