Secondo anticipo della 6° giornata di Serie A, aperta da Roma-Udinese: alle 18 si gioca Spal-Napoli. La squadra di Sarri è reduce dalla pirotecnica rimonta dell'Olimpico contro la Lazio e cerca a Ferrara la sesta vittoria per prendersi momentaneamente la vetta solitaria della classifica in attesa della Juventus. La Spal invece convince per il gioco espresso ma è in crisi di risultati: tre sconfitte consecutive contro Inter- Cagliari e Milan, ora la squadra di Semplici vuole ritrovare punti sfruttando il fattore casa.



Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Spal-Napoli.