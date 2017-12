Walter Mattioli, presidente della Spal, parla dopo il pari contro il Torino: "In queste tre rimonte ho perso dieci anni di vita ma ne vale la pena se poi arrivano punti. Peccato per la partenza ad handicap ma dal trentesimo abbiamo preso in mano il gioco meritando il pari. Alcuni errori sono incredibili ma la squadra ha dato segno di crederci fino in fondo. La squadra lavora bene e il gruppo si sta amalgamando sempre più. Auguro un buon Natale a tutti i nostri meravigliosi tifosi, faremo qualche movimento sul mercato ma siamo solo all’inizio"