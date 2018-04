Jonathan Silva, l'unico acquisto invernale della Roma, è pronto finalmente a giocare una partita in giallorosso. Lo ha confidato oggi Di Francesco che dovrà rinunciare a Kolarov. L'argentino, in prestito dallo Sporting Lisbona, fin qui non ha disputato nemmeno un minuto e non sarà riscattato a fine stagione (doveva accumulare 8 prestito per l'obbligo). Qualche chance pure per il giovane Luca Pellegrini.