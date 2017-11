L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo dell'Atalanta: "Tutti sono coscienti del loro valore, per metterli in difficoltà dovremo dar fondo a tutte le nostre energie. A Bergamo affronteremo un avversario di grandi qualità che gioca a memoria, dovremo scendere in campo con la determinazione e la concentrazione di domenica scorsa, quando abbiamo lottato con la necessaria cattiveria agonistica su tutti i palloni. Anzi, dovremo anche dare qualcosa in più per portare a casa punti da questa trasferta".



"I miei calciatori stanno iniziando a capire cosa significhi giocare in serie A. Non possiamo concedere errori, in questa categoria le distrazioni si pagano a caro prezzo. E' necessario essere meno belli, ma più concreti. Antenucci e Paloschi sono due attaccanti che hanno qualità importanti, stanno attraversando un momento di forma particolare. Ho sempre detto di avere 18-20 titolari e li utilizzo nel momento più opportuno. Schiavon si è allenato con intensità e professionalità, gli ho dato spazio anche in partite importanti e sono fiero delle sue prestazioni. Bene anche Costa e Mattiello, ho avuto veramente difficoltà nella scelta".