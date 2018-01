Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha fatto il punto della prima metà di stagione dei ferraresi a Radio Sportiva: "Il voto è sufficiente, sapevamo quale doveva essere il nostro percorso in questa categoria e qualcosa abbiamo lasciato per strada, considerando anche che molti erano giocatori esordienti per la categoria. Abbiamo tenuto bene il campo e, pur con tante sconfitte, dato fastidio a diversi avversari. Ragazzi come Paloschi o Mattiello sono venuti con lo spirito di rilanciarsi, chiaramente noi cercavamo gente che avesse motivazioni particolari unendo tecnica ed esperienza. Alcuni ci sono riusciti, altri meno, adesso stiamo valutando con il direttore sportivo dei rinforzi per far sì che il girone di ritorno ci dia qualche punto in più".



SU BORRIELLO E MERET - "Borriello è il fiore all'occhiello della campagna acquisti, ha avuto qualche problema fisico e non siamo riusciti a recuperarlo al meglio, ma per valori e capacità speriamo ci possa dare una grande mano. Non ci sono problemi di natura extra calcistica, anzi, io e lui abbiamo un ottimo rapporto così come con il resto del gruppo, è chiaro che se gioca poco gli si chiede di più visto il valore del ragazzo. Meret? Sta rientrando, adesso è a posto, da qui in avanti spero ci dia una mano anche se Gomis sta facendo un campionato strepitoso".