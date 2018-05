Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benevento.



Queste le sue dichiarazioni: "Il dover vincere a tutti i costi non mi piace, quando dobbiamo fare qualcosa per forza infatti non ci riesce bene. Il fatto che il Benevento abbia la testa libera è la cosa peggiore per noi, nel girone di ritorno hanno mostrato valori diversi rispetto all’andata grazie anche al mercato che hanno fatto. Quando si giocano queste partite l’aspetto mentale è determinante, in casa nostra poi abbiamo più certezze. L'assenza di Lazzari? Ha iniziato il percorso di recupero e dalla prossima settimana valuteremo le sue condizioni Il nostro modulo si basa anche sulle sue caratteristiche, però chi lo sostituirà sono convinto farà comunque bene".