Immediata vigilia di Spal- Milan, anticipo del sabato pomeriggio della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Ieri ha parlato in conferenza stampa Leonardo Semplici, tecnico dei ferraresi: "Siamo consapevoli di quale è il nostro percorso, di quello che abbiamo fatto e che dovremo fare. Dopo le ottime prove contro Udinese e Inter abbiamo avuto un incidente di percorso, non era mai successo ed i giocatori sono i primi ad esserne dispiaciuti.

Cionek e Vicari out? Inizieremo con la difesa a cinque, non cambieremo troppo rispetto a domenica scorsa. Simic ed Everton ci saranno utili, soprattutto il brasiliano ci darà quel pizzico di cattiveria in più che sarà importantissimo.

Il Milan è una squadra forte costruita per grandi obiettivi, servirà una prestazione di personalità, proveremo a far punti".