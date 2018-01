Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con la Lazio: "Vaisanen, Konate e Borriello sono ancora out, mentre Costa può essere convocato però è evidente che ha nelle gambe una ventina di minuti. Purtroppo Floccari e Salamon hanno saltato un allenamento a causa di acciacchi muscolari: hanno recuperato, ma deciderò soltanto all’ultimo se impiegarli o meno. Lazio? È una squadra fortissima, che in una gara singola può battere chiunque come ha dimostrato in casa della Juventus. Servirà una gara perfetta, di attenzione e personalità, e con quel pizzico di fortuna che a volte ci è mancato. Lotta salvezza? Sicuramente il mercato cambierà le carte in tavola, ma siamo determinati a metterci alle spalle tre squadre e vincere quel campionato".