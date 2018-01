Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Dacia Arena contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da estense.com: "Ripartiamo con entusiasmo e con alcuni volti nuovi. Affronteremo una squadra in salute, molto forte fisicamente e nelle ripartenze. Sono contento dei nuovi arrivi, abbiamo rinforzato i reparti nei quali c’era più bisogno. Solo Dramè è un po’ più indietro di condizione visto che gli ultimi allenamenti a Bergamo li ha svolti con la Berretti. A centrocampo soprattutto ci siamo completati rendendo il reparto più omogeneo: Everton è un giocatore duttile mentre Cionek dà il meglio nell’uno contro uno in velocità. Ora va completata la difesa con un giocatore forte, che sia giovane o meno. Vagnati sta operando molto bene con il budget a disposizione".



Che partita attende la sua squadra a Udine?

"Spero in una SPAL propositiva, che sappia interpretare meglio le diverse situazioni della partita rimanendo sempre concentrata. I gol che abbiamo incassato nella prima mezzora sono stati frutto di errori di singoli, è una situazione abbastanza strana dato che soprattutto a inizio partita la concentrazione dovrebbe essere massimale. Ci stiamo lavorando, soprattutto dal punto di vista mentale, dato che in serie A diventa difficile essere costretti sempre a rimontare".