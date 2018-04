Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Le notizie che arrivano dallo staff medico non sono delle migliori, sicuramente contro l'Atalanta Schiattarella non ci sarà per via di una distorsione. Per capire quali saranno i tempi di recupero bisognerà aspettare la prossima settimana. Con lui anche Borriello, Mattiello, Simic e Dramé non saranno a disposizione. L'Atalanta è una squadra che sta facendo molto bene, in più la Samp è un osso duro. Stanno facendo grandi cose in campionato e inseguono la seconda qualificazione consecutiva in Europa League, competizione nella quale hanno dimostrato di poter tranquillamente stare. Dopo le big in A vedo l'Atalanta. Il modulo? Credo che la nostra identità sia ben precisa ed è giusto dare continuità. Magari vedremo a gara in corso se sarà necessario apportare qualche cambiamento, ma il gruppo ha dimostrato di saper sopperire alle assenze e sono fiducioso. Paloschi-Anenucci attacco titolare? Ci sono anche Floccari e Bonazzoli e la mia idea è di dare spazio a tutti, perché sarà un finale di stagione faticoso e anche loro possono essere presto chiamati a giocare dal primo minuto".