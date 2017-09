L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici ha dichiarato alla vigilia dell'anticipo di campionato con il Napoli: "Auspico un gran tifo da parte dei nostri sostenitori. La gara che andremo ad affrontare sarà durissima e i nostri avversari fortissimi. Dovremo far leva sulla grinta, la determinazione, il furore agonistico, tutte doti che nelle ultime due gare con Cagliari e Milan non ho visto che a tratti, per cercare di rendere la vita difficile ai partenopei. Bisognerà avere notevole personalità. Il Napoli pratica il miglior calcio d'Europa. Per limitarne il potenziale punteremo sul possesso palla, cercheremo di non farci schiacciare a ridosso della nostra area, evitando gli errori".