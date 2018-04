Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della partita pareggiata dai ferraresi contro il Chievo.



Queste le sue dichiarazioni: "Oggi era più importante non perdere perché giocavamo con una squadra vicina a noi in classifica. Siamo andati più volte vicini al gol, alla lunga siamo calati un po' anche a causa delle defezioni che avevamo, ma la squadra si è ben comportata e ha dato continuità alle ultime prestazioni. Dispiace non aver vinto. Salvezza? Sarà una battaglia fino all'ultimo turno, c'è da recuperare le forze per presentarsi al meglio".