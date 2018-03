Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla a Premium Sport dopo il pareggio con la Juventus: "Soddisfatto per i ragazzi, bella prestazione contro una squadra fortissima, li abbiamo limitati, abbiamo messo in campo le nostre qualità. Juve distratta? A me va bene, importante aver dato continuità alle prestazioni per mentalità, personalità, idea di gioco, non abbiamo fatto nulla, abbiamo dimostrato stasera e non solo di poter arrivare alla salvezza. Io la gara l’avevo pensata così, li abbiamo limitati, forse non era la miglior Juve, ma la Spal ha fatto una gara quasi perfetta e merito a questo gruppo di ragazzi che cresce e cercheremo di lottare per la nostra finalità. Forse ci mancava un po’ di esperienza per fare sì che il gruppo crescesse, la società è stata brava con giocatori che hanno dato una mano e si iniziano a vedere risultati. Meglio la Juve o il Napoli? Due squadre forti, la Juve ha l’esperienza con una rosa più ampia, il Napoli si fa rispettare per organizzazione e gioco. Al momento la favorita è la Juventus".