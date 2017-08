Leonardo Semplici ha parlato a margine della partita pareggiata dalla Spal contro la Lazio: ''Abbiamo fatto una bella gara contro una squadra forte. Ci siamo giocati la partita nella giusta maniera, con la giusta personalità. Si è fatto un buon possesso palla, giocando a viso aperto. Abbiamo dimostrato di saper dare del filo da torcere. Ci tenevamo a partire bene, sappiamo delle difficoltà che ci sono ad essere in molti esordienti. Siamo entrati con fiducia e coraggio, rischiando di passare in vantaggio e concedendo poco alla Lazio. Non è facile, specie all'Olimpico. Non abbiamo fatto niente ma è un risultato che ci dà fiducia. Portare via un punto da qui spero che sia un punto di partenza. E' arrivato Borriello, ma la squadra è da completare con uno a centrocampo e uno in difesa. L'obiettivo sono i 40 punti: molti ci danno retrocessi, proveremo a smentire gran parte della gente. Le qualità i miei ragazzi le hanno e le possono tirare fuori''.