Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Samp: "E' una grande squadra con un collettivo molto organizzato, hanno grande potenziale offensivo e dovremo eliminare le nostre disattenzioni avute nelle ultime settimane. Mi auguro che la squadra scenda in campo col piglio giusto, senza aspettare di andare sotto nel punteggio prima di provare a prendere il gioco in mano. Grassi? Alberto sta crescendo partita dopo partita, ha ritrovato la giusta condizione fisica per fare entrambe le fasi di gioco con continuità. Per quanto riguarda Oikonomou, ha giocato meno per scelta tecnica valutando diversi fattori. Io valuto sempre tutti i giocatori che ho a disposizione, sta poi a loro cogliere approfittare delle opportunità quando gli vengono date"