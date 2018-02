Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha commentato a Sky Sport la gara vinta contro il Crotone: “Avevo visto bene i ragazzi questa settimana, volevo che giocassero alcuni giocatori e che avessero la mente libera. Ho cercato di scegliere i giocatori che mi dessero la certezza di fare una grande partita, devo ringraziare tutto il gruppo che dopo un periodo difficile mi ha permesso di portare a casa questa importantissima vittoria. Come dicevo prima devo fare i complimenti al mio staff, ma soprattutto ai giocatori. C’erano state tante chiacchiere, non è poco aver fatto una prestazione di questa personalità, credendoci fino all’ultimo minuto. Noi vogliamo ottenere la salvezza, sappiamo che il percorso è in salita, ma nelle difficoltà ci siamo cementati. Mi auguro che da qui alla fine inizi un altro campionato per noi. Quando alleni una squadra neopromossa è normale possano accadere certe cose. Secondo me la nostra bravura è stata quella di aver sempre pensato a lavorare, credendo nelle nostre idee e nelle prestazioni che ci permetteranno da qui alla fine di arrivare alla salvezza”.