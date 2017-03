L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici ha dichiarato a Radio CRC: "Contatto con De Laurentiis? Mi ha già fatto il contratto! Scherzi a parte, ho fatto tanta gavetta e essere accostato a squadre come Napoli, e settimana scorsa alla Fiorentina, mi fa piacere. E' una piccola riconoscenza del lavoro che sto svolgendo, ma non c'è alcun contatto col Napoli, non c'è niente di niente per cui resta solo il piacere di essere accostato a panchine importanti".



"E' la prima volta che alleno una squadra fuori dalla Toscana, ma a Ferrara, alla Spal ho trovato una società che mi ha dato l'opportunità di mettere in pratica le mie idee calcistiche. Il lavoro che stiamo svolgendo è sotto gli occhi di tutti. Sono partito dall'Eccellenza e nessuno mi ha regalato nulla, ma spero un giorno di arrivare in serie A. La difesa a 3? Schiero la squadra a seconda dei giocatori che ho a disposizione. Prima della Spal non avevo mai giocato con la difesa a 3, ma mi sono adattato alle qualità dei calciatori".