Leonardo Semplici, tecnico della Spal, commenta così, al Salotto Viola, le voci che lo vogliono come prossimo tecnico della Fiorentina: "Io seguito dalla Fiorentina? Mi hanno seguito perché dovevo seguire la loro squadra B ed ho mantenuto ottimi rapporti con tutti, d'altronde mi hanno dato la possibilità di allenare la squadra Primavera della mia città e li ringrazio. Corvino? Ci siamo sentiti per messaggio, lui mi portò a Firenze e il rapporto è ottimo. Io futuro viola? Mi fa un effetto strano che il mio nome sia avvicinato alla Fiorentina, per me è motivo di orgoglio, poi sono anche tifoso e Firenze è la mia città perciò mi fa piacere ma il discorso finisce lì ed è normale che la società valuti allenatori con altri profili più importanti, in futuro vedremo".