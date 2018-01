Leonardo Semplici, tecnico di una Spal molto attiva sul mercato, fa il punto della situazione a gazzetta.it: "Cerchiamo giocatori che abbiano esperienza di Serie A. L'entusiasmo è importante. E noi ne abbiamo in dosi industriali. Ma serve anche l'abitudine a esibirsi a certi livelli. In questa prima parte della stagione abbiamo perso per strada dei punti importanti proprio perché nei momenti decisivi abbiamo commesso "errori di gioventù". Capita. Non abbiamo i budget di altre società. Kurtic? Ci darà qualità e fisicità in mezzo al campo. E anche qualche gol pesante. Di questo abbiamo bisogno. Kurtic ha dimostrato il suo valore con l'Atalanta. Dramé? Sembrava tutto fatto, poi è spuntato qualche problemino. Speriamo di trovare velocemente l'accordo definitivo. Noi giochiamo con il 3-5-2 e Dramé può garantirci un'opzione interessante in più sulle corsie esterne".



ALTRI COLPI - "Pensiamo ad altri tre-quattro colpi. De Maio è sicuramente un difensore adatto al nostro tipo di calcio. E, per restare al reparto arretrato, siamo sulla buona strada per portare a Ferrara sia Cionek che Bonifazi. Sempre con l'Atalanta abbiamo un discorso aperto per Mancini. Lo conosco dai tempi in cui lavoravo al settore giovanile della Fiorentina. E' in continua crescita. Babacar? Costa troppo per le nostre casse e non credo che Baba sia interessato alla mia squadra".



MERCATO IN USCITA - "Viviani? A gennaio non si tocca. E questo vale anche per Lazzari. Stiamo parlando di giocatori che valgono sicuramente realtà più importanti della Spal, ma ora abbiamo bisogno del loro contributo. Viviani è prezioso anche sui calci piazzati".