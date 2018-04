Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla dopo lo 0-0 della sua squadra sul campo della Fiorentina: "Sapevamo di affrontare la squadra più in forma del momento, venivamo da un periodo positivo e faccio i complimenti ai ragazzi per aver giocato con orgoglio. Sotto l’aspetto della mentalità abbiamo dimostrato di saper star bene in campo, la gara è stata ottima contro una buona Fiorentina - si legge su gianlucadimarzio.com -. Lazzari? E' un ragazzo che viene dai dilettanti, ogni anno si conferma e migliora sotto tanti aspetti. Sono convinto che farà parte tra due anni di una big, così come Meret che per me sarà un portiere da Nazionale. Ho provato tanta emozione entrando allo stadio, è stata una giornata bella conclusa nel migliore dei modi. L’ho vissuta bene, l’amicizia che mi lega a questi colori è grande, sarò sempre grato alla famiglia Della Valle per avermi dato la possibilità di crescere ed entrare nel calcio che conta".