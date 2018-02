Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta sul campo del Napoli: "Affrontavamo una squadra di grande valore, che a parte l’Europa League ha fatto grandi partite. La squadra ha tenuto molto bene il campo, alla fine l’abbiamo tenuta in bilico fino alla fine. Speravamo in qualche episodio a favore, ripartiamo convinti. Se era meglio mettere prima Floccari e Paloschi? Oggi il Napoli andava limitato nel palleggio, ho giocato con un attaccante in meno. Le difficoltà negli scontri diretti? Assolutamente sì, contro le squadre importanti siamo riusciti a fare buone prestazioni. Quando abbiamo avuto squadre vicino a noi abbiamo avuto problemi di personalità. Credo che vada migliorata l’identità. I ragazzi hanno i mezzi sta a me cercare di tirarli fuori".