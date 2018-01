Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter: "Voglio ringraziare Luca Mora per quanto ha fatto in questi anni facendosi apprezzare come persona e come giocatore. Everton Luiz ha fatto un solo allenamento con noi e l’ultima partita l’ha disputata il 13 dicembre. Lui, così come Dramè, ha bisogno di essere inserito con calma anche se il tempo è tiranno. Bonifazi lo conosciamo bene e sarebbe un innesto utile. Meret o Gomis? Alex inizialmente era stato preso per essere titolare ma gli infortuni lo hanno rallentato. Alfred dal canto suo è stata una delle sorprese più belle di questa stagione, deciderò di partita in partita che scenderà in campo".