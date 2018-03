Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato alla vigilia della sfida con il Genoa: "Vedo delle similitudini con la partita di Cagliari, dopo un periodo positivo per noi dovremo cercare di non essere presuntuosi ma di andare là con il giusto rispetto in quanto il Genoa è una squadra più forte di noi fisicamente e tecnicamente. Borriello? E’ rientrato a Ferrara ma deve seguire un programma di recupero personalizzato. Poi dalla prossima settimana valuteremo come e quando reintegrarlo gradualmente in gruppo"