Leonardo Semplici ,tecnico della Spal, parla in conferenza stampa in vista della sfida con lo Spezia: "Troveremo grandi difficoltà perché lo Spezia ha una rosa di valore e attraversa un buon momento se si esclude la sconfitta col Frosinone che ha provocato diverse polemiche. Come valore potrebbero benissimo essere al nostro posto in classifica. Noi ultimamente soffriamo un po' troppo rispetto al solito e questo è dovuto a questioni sia fisiche sia mentali, ma ci sta che qualche forza venga meno quando si è consapevoli di giocare per certi obiettivi così importanti. La pressione è normale in questi momenti e dobbiamo avere la calma giusta che ci permetta di arrivare fino in fondo. Promozione? Le sensazioni mi dicono che non festeggeremo ancora, anche se spero di farlo ovviamente. Però ci sono troppe condizioni necessarie affinché questo si verifichi".