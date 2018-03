Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Non riproporrò il modulo con una sola punta perché la nostra natura è quella dell'assetto con due attaccanti e ai ragazzi chiedo di saper interpretare i momenti della partita. Vogliamo mantenere la nostra identità e valorizzare le qualità dei nostri giocatori, pur consapevoli che giocheremo contro una squadra forte e che non sembra avere punti deboli. Starà a noi limitare il più possibile la Juve, servirà la classica partita perfetta. Stavolta abbiamo molto da perdere, perché le partite diminuiscono e bisogna provare a fare punti. Affrontiamo la squadra più forte in Italia e una delle migliori in Europa, ma dobbiamo provare comunque a portare a casa un risultato positivo. A differenza delle occasioni precedenti ho chiesto ai ragazzi di provare a fare la gara, per quanto possibile. Con rispetto per l'avversario, ma anche quella dose di sfrontatezza che serve poi per imparare a controllare il gioco contro avversari meno equipaggiati. Vorrei vedere la Spal giocare la palla e mettere in difficoltà la Juventus. Per farlo dovremo ovviamente essere attenti per 95 minuti e stare uniti, perché sappiamo quanta qualità hanno gli avversari. Chi toglierei alla Juve? Premesso che hanno talmente tanti campioni che per loro non sarebbe un problema, dico Dybala perché ultimamente sta dimostrando di essere decisivo e ha risolto diverse partite. La formazione? Penso che col Sassuolo i ragazzi si siano ben comportati, anche se poi in fase di analisi ci siamo accorti di aver sbagliato un po’ di cose. Bisogna senz'altro fare meglio, ma la formazione credo sarà confermata. Il dato importante è che la squadra è cresciuta ed ha acquisito maturità, deve sfruttare questi progressi e farli vedere anche con avversari così importanti".