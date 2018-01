Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla a Rai Sport dopo il ko contro la Lazio: "Dovevamo fare la partita perfetta e non ci siamo riusciti. Abbiamo dei limiti, ma la Lazio ha grande qualità. Fino al 2-3 siamo stati in partita, abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare. Dobbiamo continuare a lavorare, con fiducia, fino al termine del campionato. Passaggio a 4 in difesa? Abbiamo pensato a questa soluzione, ma non è ancora possibile farla. Ci vuole, comunque, un'attenzione diversa. Dobbiamo dare di più".