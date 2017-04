Leonardo Semplici, tecnico della Spal, parla a Sky Sport dopo la sfida, vinta, contro il Latina: "La gara di oggi ci ha dato grande convinzione, ci siamo complicati la vita da soli e nonostante l'inferiorità numerica abbiamo trovato la vittoria. Questa è una vittoria troppo importante, devo fare un grande plauso a questo gruppo di ragazzi. Continuiamo a lavorare a testa bassa, cerchiamo di fare tutto per realizzare questo sogno. Non faccio tabelle, sono tre punti importanti soprattutto per la sconfitta del Frosinone. Non ci aspettavamo questo vantaggio, le prossime due partite saranno decisive per il nostro futuro. Ancora non abbiamo raggiunto il traguardo".