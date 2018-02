Dopo il ko in casa del Cagliari, il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato a Rai Due: "Sapevamo bene qual era la posta in palio, ma oggi abbiamo sbagliato troppo. Con Floccari il pareggio, poi abbiamo subito il raddoppio. Dobbiamo rimanere uniti, soprattutto in queste sconfitte, e bisogna migliorare perché i punti saranno sempre più importanti. Abbiamo delle difficoltà e abbiamo commesso errori singoli. Stiamo cercando di migliorare numeri in questo momento negativi, dobbiamo vedere il positivo e migliorare in concretezza, essere determinati in certe cirostanze. Il secondo gol lo abbiamo preso per troppa sufficienza, non deve mai mancare la voglia di lottare su ogni pallone".