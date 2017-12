Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Torino. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:



Che cosa è successo per avuto quella reazione? E cosa avete sbagliato?



"Siamo disattenti, commettiamo troppi errori. In serie A non puoi permetterti di sbagliare. Abbiamo comunque fatto una grande partita e abbiamo avuto una grande reazione. Eravamo sotto due gol, grande prestazione da elogiare. Bisogna migliorare, ma i miei hanno dimostrato personalità e carattere. Risultato più che meritato".



Un vero e proprio cuore Spal.



"In diverse partite andiamo sotto, poi recuperiamo. Non puoi permettertelo. Dobbiamo eliminare errori evidenti, ci stiamo lavorando e dobbiamo cercare un atteggiamento più attento. Dopo 17'' abbiamo subito gol, stiamo cercando di arrivare al livello degli altri. Anche oggi però i ragazzi hanno fatto una prestazione super, abbiamo fatto una gara alla pari del Torino".