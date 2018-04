Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha analizzato a Radio Rai il successo al Bentegodi contro il Verona: "Sono tre punti importanti, soprattutto se consideriamo che la partita era iniziata in salita. Abbiamo pareggiato meritatamente sul finire del primo tempo, nella ripresa abbiamo assolutamente meritato. I ragazzi hanno espresso le loro qualità conquistando una vittoria importantissima. Questo ci deve dare convinzione per la salvezza, ci attendono tre partite difficilissime".



Poi il tecnico degli estensi ha parlato in conferenza stampa: "Partenza negativa, abbiamo accusato il colpo, poi ci siamo sistemati. Ci abbiamo creduto. Fondamentale aver raggiunto il pareggio, Bel secondo tempo. Abbiamo meritato la vittoria. Bravi i ragazzi che mostrano qualità tecniche e morali. Vittoria del cuore. Tre punti determinanti per il nostro futuro. Spiace per Lazzari, che ha rimediato una distorsione al ginocchio destro. Il Verona vive una brutta situazione. Se non c'è coesione nell'ambiente tutto diventa difficile. Se questo è il clima, il Verona ha fatto grandi cose".