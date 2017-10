Il tecnico della Spal Leonardo Semplici è intervenuto in diretta su Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro il Genoa: "Dietro questo risultato c'è tanto lavoro e voglia di cambiare questo trend negativo. Sotto il punto di vista della prestazione non siamo stati bravi come in altre occasioni, ma siamo stati concreti e oggi contavano i tre punti in uno scontro diretto. Non abbiamo fatto nulla, ma la vittoria ci dà molta fiducia.Le prime partite ci hanno fatto credere quello che non era vero. Abbiamo dato filo da torcere a squadre importanti, poi abbiamo perso anche delle gare in cui avremmo meritato. Stiamo crescendo, sono contento per i ragazzi: non è facile preparare una sfida in un periodo negativo. Nella corsa per la retrocessione ci sono squadre che non pensavo come Sassuolo, Genoa e Cagliari. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo".