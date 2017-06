La Nuova Ferrara in edicola fa il punto sul mercato della Spal, titolando: “Sorpasso sul Chievo per Paloschi”. L’attaccante ex Swansea può approdare alla Spal dopo l’esperienza all’Atalanta. Alla Dea, nella stagione conclusa da tre settimane, l’ex Milan non è mai riuscito ad andare in gol.